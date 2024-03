O mal tempo non frea aos peregrinos: Santiago recibe 4.000 camiñantes antes do arranque dos festivos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

A Semana Santa pasada por auga non freou aos peregrinos a Santiago, que emprenderon a súa ruta como é habitual nestas datas, enchendo os albergues e chegando por centos a Compostela á espera dos días festivos, cando se prevé que se disparen os datos. Así, na primeira parte da Semana Santa xa selaron a súa compostela case 4.000 peregrinos, segundo os datos da Oficina.

Tradicionalmente, a Semana Santa marca o inicio da reactivación do turismo en Galicia, a modo de preparación para a temporada alta estival. Este ano, con todo, prevese que o tirón sexa algo menor, dado que estas datas caen moi pronto, a finais de marzo.

Con todo, a súa influencia no Camiño de Santiago é clara. Nos primeiros dous meses do ano chegaron a Compostela 5.284 peregrinos, mentres que, a falta de terminar o mes, en marzo xa arribaron máis de 12.000.

Coa chegada da primavera, o día 21 de marzo, foi a primeira xornada deste ano na que a Oficina do Peregrino expediu máis de 1.000 compostelas, un total de 1.123. A segunda foi este mércores, un dato que anticipa as boas cifras dos festivos de Semana Santa.

Máis en detalle, na primeira fin de semana de Semana Santa chegaron a Santiago 1.252 peregrinos, 658 o sábado e 594 o domingo. O luns 25 recolleron o seu compostela 487 persoas, o martes 26 foron 570. Este mércores os datos disparáronse até superar as 1.600 compostelas.

MÁIS PEREGRINOS E MOITOS ESTRANXEIROS

No que vai de ano chegaron a Galicia 16.955 peregrinos, dos que 8.526 eran españois e 8.389 estranxeiros. A cifra do que vai de 2024 supón un 32% máis que os camiñantes que chegaron no mesmo período de 2023, aínda que hai que ter en conta que a Semana Santa caeu o ano pasado en abril.

De feito, do total de peregrinos, a maior parte --11.671-- arribaron a Compostela no mes de marzo.

O 52% dos que recolleron o seu compostela na Oficina do Peregrino percorreron o Camiño Francés, o 20% o Camiño Portugués e o 12,2% en Camiño Portugués pola Costa. O punto de partida máis habitual --6.313 peregrinos-- é Sarria (Lugo).

Entre os peregrinos nacionais, os máis habituais están a ser os de Madrid (25%) e Andalucía (23%), seguidos dos valencianos, os propios galegos, o castelán leoneses e os cataláns.

No relativo aos estranxeiros, destacan os chegados de Portugal, Alemaña, Estados Unidos, Corea, Italia e México, aínda que tamén chegaron camiñantes de puntos tan dispares como Zambia, Sri Lanka, Siria, Nepal, Exipto ou Brunei, segundo os datos da Oficina do Peregrino.

A proporción de homes e mulleres está equilibrada --51,7% homes e 48,3% mulleres--, mentres que as idades máis frecuentes son de 18 a 45 anos --6.690 peregrinos-- e de 46 a 65 --4.975--. Chegaron tamén a Compostela 3.652 menores de 18 anos e 966 maiores de 65.