Guías reciben su diploma como profesionales especializados en las Illas Atlánticas - XUNTA

VIGO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural Illas Atlánticas ha recibido cerca de 507.000 visitas en lo que va de 2026, una cifra con la que ya supera el dato goblal de todo 2025, según informa la Xunta. Por su parte, un total de 60 guías turísticos han recogido este miércoles en Vigo su diploma que los acredita como profesionales especializados en el Parque Natural Illas Atlánticas.

El conselleiro de Medio Ambiente, Nicolás Vázquez, ha participado en este acto para reconocer la labor de estos guías en la difusión de la riqueza ambiental de este espacio protegido.

En concreto, los participantes en el curso recibieron formación sobre cuestiones específicas en materia de legislación y biodiversidad, así como sobre la protección de los cuatro archipiélagos del parque (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada).

Nicolás Vázquez Iglesias subraya la variedad de los perfiles del alumnado de este curso, ya que hay tanto personas que trabajan como guías y técnicos de turismo (con un incremento notable de inscritos en esta edición) como profesionales de otros sectores como biólogos, geólogos, fotógrafos o buceadores, que van a desarrollar su actividad en el parque nacional. Este año recibieron formación 75 personas, de las que 60 la superaron de manera satisfactoria.

El plan rector de uso y gestión de este espacio protegido, en vigor desde el año 2019, señala que solo puede ejercer como guía en esta área quien disponga de un título oficial. En concreto, en los últimos 20 años ya se formaron cerca de 1.300 personas para dotarlas de las herramientas necesarias para desarrollar sus actividades profesionales en el parque nacional.