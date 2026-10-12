Los trenes turísticos de Galicia cierran la temporada con una ocupación del 93,4%

Archivo - Tren Turístico de Galicia - RENFE - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trenes turísticos de Galicia cerraron la temporada 2026 con una ocupación media del 93,4%, "consolidándose como una propuesta de referencia para descubrir la riqueza paisajística, patrimonial, gastronómica y vitivinícola de la comunidad a través de experiencias singulares en tren", informa la Xunta.

El programa, impulsado por Turismo de Galicia en colaboración con Renfe y el INORDE, contó este año con 13 itinerarios y 33 salidas, que se desarrollaron entre el 7 de marzo y el 3 de octubre.

En total, se ofertaron 2.482 plazas, un 9,4% más que en la temporada anterior, mientras que la ocupación creció un 11%, "lo que evidencia la buena acogida de esta iniciativa entre los viajeros", indica.

La programación de 2026 ofreció diferentes maneras de acercarse al territorio gallego, combinando el viaje en tren con visitas guiadas y experiencias vinculadas a la naturaleza, a la historia, a la cultura, a la gastronomía y al enoturismo, a través de distintas rutas.