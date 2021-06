Andreu afirma que este sábado "se enxalzará algo tan valioso turística e culturalmente como é o Camiño de Santiago"

A presidenta do Goberno da Rioxa, Concha Andreu, no acto con alcaldes de máis de 2.000 habitantes

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

A presidenta do Goberno da Rioxa, Concha Andreu, destacou a "importancia" da Declaración Cooperación Interregional entre as Comunidades Autónomas do Camiño de Santiago, que se asina este sábado en Logroño, xa que "vén enxalzar algo que é tan valioso, desde o punto de vista turístico, cultura e histórico, como é o Camiño de Santiago".

Un acto, no que participarán, ademais da propia presidenta rioxana, a ministra de Industria, Comercio e Turismo, Reyes Maroto Illera; o presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; a presidenta de Navarra, María Victoria Chivite Navascués; o presidente da Xunta de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco; o conselleiro de Educación, Cultura e Deporte do Goberno de Aragón, Felipe Faci Lázaro; e o presidente da Asociación de Municipios do Camiño de Santiago (AMCS) e alcalde de Logroño, Pablo Fermoso de Mendoza González.

Precisamente, Andreu recoñeceu que se puxo en contacto cos presidentes autonómicos polo que "pasa o Camiño de Santiago, e tiveron a amabilidade, algo que agradezo, de vir mañá e compartir algo que é tan valioso como é o Camiño".

"O importante é pór en marcha de novo o Camiño" que engadiu "é seguro" e que "nos vai permitir mostrarnos ao resto de España, de Europa e do mundo".

Sobre a presenza da ministra Maroto, da que dixo que lle "una gran amizade", entre outras cuestións pola "empatía que ten pola Rioxa", aínda que "vén reforzar a figura turística do Camiño, que é un motor económico".