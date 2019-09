La Casa del Cabildo de Compostela cierra este domingo la exposición 'A paisaxe e a súa pegada I'

Publicado 29/09/2019 7:44:54 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa do Cabido cerrará este domingo la exposición 'A paisaxe e a súa pegada I', la primera parte de una muestra que tendrá continuidad en el mes de octubre y que exhibe la visión que cuatro fotógrafos tienen del paisaje ligado a Compostela como meta del Camino de Santiago.

En sus intervenciones, Alberte Peiteavel, Javier Teniente, Sheila Pazos y Tino Viz no se detienen únicamente en la parte más descriptiva del territorio, si no que aportan el rumbo creativo de la fotografía con recursos expresivos, enfoques y fusiones de técnicas.

Además, la muestra proporciona una fusión con la poesía, a través de los versos de Antonio Gamoneda, Pura Vázquez, Olalla Cociña y Rafa Vilar.