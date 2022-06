La cifra de peregrinos que recogen su compostela supera ya los 100.000 y crece un 17% con respecto a 2019

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Camino de Santiago ha recuperado ya datos de afluencia de peregrinos y supera en cifras a los últimos registros prepandemia, los de 2019. En concreto, más de 100.000 peregrinos han recogido ya su compostela, en torno a un 17% más que los de aquel año.

Según ha explicado este miércoles la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, la Oficina del Peregrino ha expedido ya más de 105.000 compostelas. A 1 de junio de 2019, según los datos de esta misma oficina, se habían entregado 89.639.

No obstante, Nava Castro ha recordado que el volumen real de peregrinos en el Camino es superior al de compostelas retiradas, ya que hay entre un 30 y un 50 por ciento de caminantes que no solicitan este documento por distintas razones --no lo realizan por motivos religiosos, ya lo han hecho en otras ocasiones, etc.--.

Ya los alcaldes del Camino habían señalado a la Xunta, con datos de gasto de agua o recogida de basuras, que el exceso de peregrinos sobre las compostelas expedidas rondaba el 30 por ciento, ha explicado Nava Castro. Ahora, un proyecto piloto con sensores en el Camino Francés, entre Sarria y O Pino, apunta a que podría llegar al 50 por ciento más.

La directora de Turismo ha explicado que, además del Camino, el turismo en general en Galicia ya está superando los datos de 2019, con cifras de más de un millón de visitantes. Con el objetivo de que "todo el que se acerque a Galicia tenga donde dormir", Castro ha avanzado que la Xunta prepara un proyecto que presentará en breve.