A CORUÑA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

A Coruña acogerá este año un "gran concierto" en el estadio de Riazor con motivo de los actos organizados por la Xunta con motivo del Xacobeo, según ha informado el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, tras una reunión con la alcaldesa, Inés Rey.

"Queremos que el año 2020 sea una fantástica antesala", ha expuesto tras el encuentro y en referencia a esta iniciativa. En este objetivo, ha situado el proyecto 'Xacobeo cidades', del que ha dicho que busca "llevar a las ciudades de Galicia la programación cultural y social del Xacobeo".

Además, ha recalcado que la intención es que haya también una programación "participativa", que llegue "a todos los públicos" y con la participación de grupos emergentes, además de propuestas vinculadas a la cultura tradicional, junto a exposiciones, entre otras actividades.

El conselleiro ha confirmado que en un mes se irán "cerrando" todos los aspectos y que se firmará un acuerdo entre el Ayuntamiento de A Coruña, que colaborará en "cuestiones logísticas", y la Xunta.

Por su parte, la alcaldesa ha elogiado la iniciativa de impulsar un Xacobeo "descentralizado" y ha avanzado que el objetivo, a la espera de contactar con productores, será organizar "un gran concierto para miles de personas". "Un evento de carácter probablemente internacional y con mucha repercusión", ha avanzado.

SINFÓNICA DE GALICIA

En otro orden de cosas y preguntados si en el encuentro habían abordado la financiación de la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) por parte de la Xunta, el conselleiro ha confirmado la intención de ambas administraciones de sentarse "con una perspectiva abierta" y ver "la solución que se puede adoptar".

El conselleiro ha descartado, no obstante, que exista una "deuda" por parte de la Administración autonómica, aunque sí ha reconocido que hay "unas cantidades que fija un convenio que no se aportaron". No obstante, ha dicho que "en los últimos años" han subido las cantidades que aporta la Xunta.

"Se llame deuda o incumplimiento convenio, se dice que la cantidad no será inferior a los tres millones y en los últimos ejercicios fue inferior", ha recordado, por su parte, la alcaldesa sobre las aportaciones de la Xunta. No obstante, ha afirmado que se convocará próximamente la comisión mixta "para hablar esta cuestión".