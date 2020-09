Feijóo y el alcalde Santiago coinciden en "reformular" el Xacobeo con la expectativa de que se prorrogue

La Xunta aspira a "entregar la intermodal a finales de 2020" y se compromete apoyo financiero para la EDAR si fuera necesario

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, han coincidido este martes en la necesidad de "reformular" el Xacobeo 2021 dada la nueva coyuntura marcada por la covid-19; con la expectativa de que la prórroga hasta julio de 2022 que del Año Santo piden los gobiernos local y autonómico se concrete.

Tras este encuentro entre el regidor y el mandatario gallego, ambos han destacado el ambiente cordial y de "colaboración" no solo de la cita de este martes en San Caetano, en la que abordaron proyectos estratégicos para la capital gallega, sino de la relación entre ambas administraciones. Feijóo ha dado las gracias a Bugallo por la actuación del Ayuntamiento en la gestión de la pandemia.

En cuanto a "reformular" el Xacobeo, el presidente gallego ha explicado que la Xunta tiene un documento, que analizará con mayor profundidad con el gobierno local, pero que apunta a la necesidad de recurrir a la "imaginación" para modificar los planes de un Año Santo en el que los macroconciertos, por ejemplo, salvo un cambio significativo en la situación epidemiológica, desaparecerán de la agenda.

En cuanto a la prórroga del Año Santo, Feijóo ha destacado que Bugallo también lo ve "procedente". "Pensamos que es lo correcto y seguro", ha esgrimido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien, tras recabar el apoyo del Rey Felipe VI, confía en "encontrar" en la Iglesia compostelana (que ya se ha mostrado favorable) y en Roma la "complicidad" precisa para lograr la autorización pertinente.

"De lograr esta autorización y hacerse esta prórroga sería histórico", ha zanjado.

RELANZAMIENTO DE LOS PREPARATIVOS

También este martes, la Comisión para el Año Santo 2021 volvió a reunirse en el Centro de Acogida de Peregrinos para analizar la marcha de los preparativos del Año Jubilar que se iniciará con la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, el 31 de diciembre de este año.

Relanzar el calendario de visitas de la imagen del Santiago Peregrino por las distintas parroquias de la Archidiócesis fue uno de los asuntos abordados por los miembros de esta comisión, como preparación espiritual de los diocesanos a la celebración del Año Santo.

También se estudió la distribución de la 'Guía Espiritual de la Peregrinación a Santiago', un libro recientemente editado por la citada comisión y por el Arzobispado, que será una publicación de referencia para los peregrinos en su camino hacia la Catedral compostelana, en donde reposan los restos del Apóstol Santiago. En el encuentro se informó también de las actividades culturales previstas.

EDAR E INTERMODAL

En el encuentro, también estuvieron sobre la mesa las grandes infraestructuras de la ciudad: la estación intermodal y la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR). "Vamos a apostar para que estas dos infraestructuras de incorporen al Fondo de Reestructuración Europeo", ha trasladado Bugallo.

Asimismo, aunque la intención es que todos los recursos lleguen desde este fondo, Feijóo ha comprometido apoyo financiero de la Xunta para esta infraestructura en el caso de que no se consiga "el cien por cien de los fondos necesarios". También aportaría el Ayuntamiento.

Sobre la estación intermodal, el presidente gallego ha ratificado que la intención de la Xunta es "entregarla a finales de 2020, tanto la estación de autobuses como la pasarela".

En el encuentro también se ratificó el compromiso con el hub biotecnológico de A Sionlla.

MÁS PROFESORES

En una reunión "franca", en palabras de Bugallo, el regidor y el presidente gallego también abordaron otros temas de interés conjunto como los compromisos de mejora en el ámbito hospitalario --en el Hospital Clínico y en el centro de salud de Conxo--, la construcción de la residencia de mayores de O Restollal, y las obras en la Catedral, en la Cidade da Cultura o en el Museo do Pobo Galego.

Sobre la residencia, Feijóo ha indicado que el compromiso es iniciar la obra este año y también ha recordado que, con su construcción, en colaboración con la Fundación Amancio Ortega, la ciudad contará con 120 nuevas plazas.

Finalmente, en el ámbito educativo ha destacado el refuerzo de la plantilla de profesores en la ciudad, con 66 más en Educación Secundaria y 23 más en Infantil y Primaria.

Feijóo también ha agradecido el trabajo que está realizando el Ayuntamiento en el ámbito de la limpieza de los centros escolares y en la prestación del servicio de comedor. Preguntado sobre el coste de este servicio, el alcalde ha defendido que el Ayuntamiento "asume la responsabilidad" y, si corresponde exigir posteriormente financiación por la competencia, se analizará y se dará de ser el caso.

El presidente, por su parte, ha insistido en que cada administración se ocupa de las cuestiones que le atañen. Sobre financiación, ha recordado que los municipios también han pedido al Gobierno un fondo específico para asumir los costes extra de la pandemia. "Pero a mí no se me ocurre decir que el alcalde de Santiago me ayude a contratar profesores", ha concluido.