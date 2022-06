Galicia se erige como ejemplo del modelo de turismo postpandemia con el Camino de Santiago como bandera

Sostenibilidad y uso del big data, claves en el futuro del sector turístico de las regiones europeas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Galicia se ha eregido como un ejemplo de lo que busca el turismo en el contexto posterior a la pandemia, en la que el viajero apuesta por destinos "poco masificados" y el contacto con la naturaleza, algo que aúna el Camino de Santiago.

Así lo ha reivindicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su intervención en la mesa sobre los retos del turismo del presente y el futuro celebrada en el marco del encuentro del Comité Europeo de las Regiones, reunido en Santiago desde el jueves.

"Galicia está de moda, queremos que se sepa y que mucha gente nos visite", ha aseverado Rueda al inicio de su intervención, que ha cerrado un acto que ha contado con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, José Manuel Cardenete, y la eurodiputada portuguesa Cláudia Monteiro de Aguiar.

Guiado por la presentadora de los servicios informativos de la TVG Marta Darriba, la conferencia ha versado sobre los retos de futuro para el sector turístico, una vez superada la pandemia de covid-19 pero con las incógnitas que siembra las consecuencias de la guerra de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas a nivel global.

Para los participantes en la mesa celebrada en el complejo de la Cidade da Cultura que acoge desde el jueves la reunión del Comité Europeo de las Regiones, las claves para el turismo pasan por la "sostenibilidad" y el traslado a las políticas públicas y privadas del big data.

"La gente quiere volver a viajar, a salir. Pero la forma de viajar ha cambiado", ha aseverado el mandatario gallego, que ha incidido en que existe un "nuevo modelo de turismo postcovid" en el que "el Camino de Santiago encaja perfectamente", pues aúna contacto con la naturaleza, baja "masificación" y descubrimiento de patrimonio.

Estas son, para Alfonso Rueda, tres de las claves para el viajero después de una crisis sanitaria en la que el sector turístico fue uno de los "más afectados", lo que llevó a la Xunta a poner "empeño" en dotarlos de ayudas económicas para que se "mantuviese a flote" durante los meses en los que se paralizaron los desplazamientos por ocio.

Y es que "si al turismo en Galicia le va bien, a Galicia le irá bien", ha aseverado el presidente gallego, que ha avanzado que "previsiblemente" se alcanzará la 'compostela' número 100.000 a lo largo de este fin de semana, lo que revela la recuperación del turismo y, en especial, el Camino de Santiago, ya que el pasado año hubo que esperar a principios de agosto para llegar a esta cifra.

TURISMO "DEL FUTURO"

"El turismo del futuro se construye entre todos", ha aseverado Rueda, para quien Europa debe tener un papel protagonista en la construcción de la nueva forma de "relacionarse" y disfrutar del "ocio" de sus ciudadanos, un reto en el que "el turismo tiene mucho que decir".

En este sentido, Rueda ha señalado la cooperación transfronteriza como otro de los aspectos a reforzar entre los países europeos para avanzar en el desarrollo del turismo. Y de nuevo ha vuelto a citar el Camino como ejemplo de ello, pues una de las rutas que más han crecido durante los últimos años ha sido la portuguesa, que ha pasado de representar apenas "el 2 o 3%" de los peregrinos a casi uno de cada tres.

La cooperación y coordinación ha sido también destacada por la eurodiputada portuguesa Cláudia Monteiro de Aguiar, que ve "imprescincible" para Europa el desarrollo de un turismo "responsable, inteligente y que repiense toda la industria" alrededor de los viajes.

Para esto, considera que ha de explorarse con énfasis el uso del big data a la hora de adoptar decisiones tanto en el plano público como en el privado; una apreciación que ha compartido el consejero andaluz José Manuel Cardenete, partidario de incrementar la medición estadística de cuestiones asociadas al turismo.

"Lo que no se mide no puede ser evaluado", ha argumentado el responsable de la Junta de Andalucía, que considera que Europa debe encabezar la transformación del modelo turístico a nivel global para caminar hacia la "sostenibilidad" del sector. "Si Europa no lidera ese cambio nadie en el mundo lo hará", ha subrayado.

EL CAMINO "HACE EUROPA"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha reivindicado el peso del Camino de Santiago en la construcción de Europa, al tiempo que ha destacado el "compromiso" de la Administración central con las rutas jacobeas, a las que ha destinado en los dos últimos años a "una inversión histórica de más de 90 millones de euros a la promoción de Galicia y los planes de sostenibilidad".

"Si quieren hacer europa hagan el Camino o, dicho de otra forma, si hacen el Camino sepan que están haciendo Europa", ha aseverado Miñones.