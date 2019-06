El Instituto Cervantes de Nueva York acoge desde este miércoles una exposición sobre el Camino de Santiago

Publicado 26/06/2019 13:23:09 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes de Nueva York acoge desde este miércoles y hasta el próximo 21 de julio una exposición sobre el Camino de Santiago, que ha inaugurado la comisaria del Xacobeo 2012, Cecilia Pereira.

En concreto, se trata de la muestra itinerante del fotógrafo Manuel Valcárcel The Way to Santiago. A contemporary experience of pilgrimage, con la que Xunta y Correos promueven en varias ciudades estadounidenses tanto el Xacobeo como los valores de la experiencia de la peregrinación.

La exposición ha sido inaugurada ante diferentes turoperadores, prensa especializada y público en general, que conocieron las fotografías y material audiovisual de esta muestra que ya pasó por Boston y Chicago.

Durante el acto, tuvo especial protagonismo la gastronomía del Camino de Santiago, según destaca la Xunta en una nota de prensa, al explicar que hubo una degustación inspirada en la ruta jacobea a cargo de la Estrella Michelín Lucía Freitas.