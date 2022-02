Rueda destaca la "oportunidad histórica" que suponen los fondos europeos para dar a conocer el año santo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cualificado los fondos europeos como "una oportunidad histórica" para dar a conocer el Xacobeo 21-22.

Así lo ha destacado el vicepresidente primero en una visita que ha realizado este lunes a la Casa Museo Valle Inclán de Vilanova de Arousa, uno de los 12 Bienes de Interés Cultural que serán rehabilitados a través de los 27,4 millones de euros que Galicia recibirá en el marco del Plan Xacobeo Next Generation.

Desde allí ha reivindicado el impacto que tendrá la rehabilitación de los BIC, tanto en las personas que transitan los Caminos de Santiago como para los ciudadanos que viven en las localidades del Camino, ya que pueden suponer una "oportunidad de dinamización económica y de desarrollo del empleo en estos territorios".

Tal y como había anunciado el propio Alfonso Rueda la semana pasada, los BIC que se beneficiarán de estos fondos serán: la Casa Museo Valle Inclán, la Fortaleza de Monterrei, el parque del Pasatempo en Betanzos, el archipiélago de Ons, el paisaje cultural de la Ribeira Sacra, Ribeira del Lérez desde As Xunqueiras hasta As Aceñas, la Torre de Hércules, el archipiélago de Sálvora, la antigua cárcel de Tui, las Torres do Oeste de Catoira, el conjunto histórico de Mondoñedo, y el castillo de Santa Cruz de A Guarda.

En una nota de prensa, la Xunta también ha apreciado el trabajo de la administración autonómica para "poner en valor los recursos de las rutas xacobeas y el embellecimiento de su entorno", a través de las acciones incluidas en el Plan Director del Camino de Santiago 2015-2021, que sumaron una inversión de más de 43,5 millones de euros en el mantenimiento de los itinerarios y albergues y en la mejora de la seguridad viaria.