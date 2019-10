10N.- Antonia Florit Salord serà la candidata d'Unides Podem al Senat per Menorca

Publicado 7/10/2019 17:05:15 CET

MENORCA, 7 Oct. (EUROPA RPRESS) -

Antonia Florit Salord (Ciutadella, 1971) serà la candidata al Senat per Menorca d'Unides Podem, segons ha informat aquest dilluns la formació. D'aquesta manera, Esquerra Unida de Balears assumeix la capçalera de la candidatura, després que Mae de la Concha no repetís com a candidata.

Florit Salord és una històrica militant d'Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EM-EU), llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Ha treballat com a docent i també com a coordinadora de Cáritas a Menorca. A més, destaca la seva implicació en el moviment escorta de la illa, així com en diferents entitats com Fòrum MTS Menorca i el Fons Menorquí de Cooperació.

"Aquestes experiències viscudes m'han permès conèixer i treballar prop d'equips de persones d'una gran qualitat humana i professional", ha assenyalat la candidata al Senat.

"A més, m'ajuda a remoure la meva consciència i m'obliga a replantejar-me la meva manera de viure i de fer amb l'objectiu de reforçar el meu compromís i creativitat en i per la de la igualtat d'oportunitats de la humanitat", ha conclòs.