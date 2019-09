El 112 gestiona 148 incidents pel temporal, la majoria a Mallorca

Publicado 11/9/2019 11:12:06 CET

La Guàrdia Civil va rescatar 17 persones afectades pel temporal

PALMA DE MALLORCA, 11 Set. (EUROPA PRESS) -

El Servei d'Emergències (SEIB) 112 ha gestionat fins a aquest dimecres al matí (08.45 hores) un total de 148 incidents relacionats amb la meteorologia adversa derivada de la depressió aïllada en nivells alts (DANA), la majoria a Mallorca (113).

A Menorca, s'han gestionat 26 incidents; a Eivissa, vuit i a Formentera, un. Hi ha hagut 10 embarcacions a la deriva, 23 arbres caiguts, nou interrupcions de serveis bàsics, 72 inundacions d'edificis, establiments i vies públiques, entre d'altres.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil va rescatar 17 persones afectades pel temporal. Set a Campanet, tres a Caimari, tres a l'Albufera, tres a Formentor i una a Font de sa Cala (Capdepera). A l'operatiu hi van participar 56 efectius de diferents unitats.

Cal destacar que l'Agència Estatal de Meteorologia va elevar a nivell vermell (risc extrem) el risc per pluges a l'àrea de Tramuntana de Mallorca per a aquest dimarts, fins a la matinada del dimecres, mentre que aquest dimecres es manté l'avís taronja (risc important) per precipitacions i tempestes per a la resta del territori i groc per a la costa.

També ha de recordar-se que el Govern ha decidit suspendre les activitats lectives i extraescolars dels centres educatius de diversos municipis de Tramuntana, el nord i el nord-est de Mallorca a causa del mal temps. Aquesta decisió es pren d'acord amb la Direcció general d'Emergències i afecta a les localitats d'Alaró, Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Deià, Bunyola, Sóller, Fornalutx, Escorca, Caimari, Campanet, Pollença, Alcúdia, Artà, Capdepera, Santa Margalida, Muro i Sa Pobla.