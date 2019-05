El 25% dels estudiants de batxillerat mallorquins vol muntar el seu propi negoci, segons Unitour

Publicado 8/5/2019 10:38:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El 25 per cent dels estudiants de batxillerat mallorquins vol muntar el seu propi negoci, mentre que el 39 per cent opta per treballar en empreses privades i el 24 per cent té previst opositar per a ser funcionari.

Així ho revela un estudi realitzat pel Saló d'Orientació Universitària Unitour 2018-2019 i també presenta que el 53 per cent dels estudiants enquestats a Mallorca triarà la seva carrera per vocació, mentre que el 34 per cent tindrà en compte les sortides professionals del grau.

"Han de triar dins d'una àrea que els agradi, si dubten entre dues carreres d'una mateixa branca, llavors sí que és recomanable que tinguin molt en compte les sortides professionals, però triar ara alguna cosa dins d'un sector que els és aliena sol perquè té major ocupabilitat pot frustrar la seva carrera, i tampoc garanteix sortides laborals pels constants canvis que es produeixen", ha explicat la directora de Unitour, Rocío Argudo.

En relació a la universitat on volen cursar els estudis, al 53 per cent li agradaria estudiar fora de la seva comunitat, mentre que un 33 per cent té previst fer-ho a Balears, i només un 13 per cent opta per anar-se fora d'Espanya.

D'altra banda, preguntats per les seves fonts d'informació, el 59 per cent s'informa a través d'Internet dels temes que li interessen, un 27 per cent es manté al dia xerrant amb la seva família i amics, un 10 per cent veu la televisió, un 3 per cent llegeix el periòdic imprès i només un 1 per cent té per costum escoltar la ràdio.

L'estudi s'ha realitzat amb una mostra de 17.078 entre tots els assistents a l'última edició de Unitour a Espanya, celebrada entre els mesos d'octubre a febrer i, més concretament, a Mallorca la mostra ha estat de 1.058.