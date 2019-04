26M.- El candidat al Govern per Cs Balears Marc Pérez-Ribas es compromet a garantir la gratuïtat de les escoletas

Publicado 2/4/2019 14:36:06 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat a la presidència del Govern per Cs Balears, Marc Pérez-Ribas, s'ha compromès aquest dilluns a garantir la gratuïtat de les escoletes de 0 a 3 anys i a actualitzar el preu de les places "per garantir la viabilitat dels centres" durant els propers quatre anys si guanya les eleccions.

Segons ha informat la formació en un comunicat, aquesta mesura reafirma el compromís del partit amb les polítiques familiars després de reunir-se amb IB-Família.

Pérez-Ribas ha expressat que Cs finançarà la creació de noves places en centres sostinguts amb fons públics de manera "equilibrada" i augmentant també la inversió per lloc escolar en aquesta etapa. Així mateix, ha assegurat que "Cs elevarà les bonificacions en educació 0-3 en les tarifes a les famílies de classe mitjana treballadora".

En aquest sentit, el candidat al Govern ha traslladat al director d'IB-Família, Agustín Buades "la importància d'aplicar mesures de conciliació personal i laboral" i ha posat d'exemple l'augment a cinc setmanes en els permisos de paternitat aconseguit per Cs als Pressupostos de l'any 2017.

Finalment, Pérez-Ribas ha destacat les mesures de la seva formació per afavorir la maternitat. "Des de Cs hem aplicat mesures perquè les dones que treballin com a autònomes es reincorporin a la seva activitat professional després de la maternitat i paguin 50 euros mensuals, una espècia de tarifa plana, a la Seguretat Social, durant un any des de la seva incorporació", ha assenyalat.