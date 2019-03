26M.- El PSIB assegura que és el "projecte preferit" a Balears

Publicado 18/3/2019 13:55:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Març (EUROPA PRESS) -

El diputat del PSIB en el Parlament Vicenç Thomàs ha assegurat que el socialista és "el projecte preferit" de la ciutadania de Balears en relació a una enquesta electoral elaborada per l'IBES per a Última Hora en la qual els socialistes obtindrien el 23,1 per cent dels vots i entre dos i tres escons a la Cambra autonòmica.

Així s'ha expressat Thomàs en una roda de premsa prèvia al ple del Parlament d'aquest dimarts on ha considerat que el PSIB "li ha donat la volta a les retallades del PP" de l'anterior legislatura i ha ressaltat el "bon moment" de la seva formació en contraposició a l'"assumpció de qüestions de l'extrema dreta" que, segons Thomàs, realitza el PP.

"El resultat que dóna l'enquesta és el reflex del treball realitzat durant quatre anys el front del Govern", ha etzibat el diputat socialista, qui ha subratllat el "bon moment" del PSIB a més de la "capacitat de gestionar" amb "estabilitat, solvència i serietat" les polítiques de l'Executiu balear.

En aquest sentit, ha assegurat que la legislatura ha estat "positiva" i s'ha referit a l'aprovació de normes, com la Llei de Canvi Climàtic, la Llei d'Habitatge, la Llei de Fosses, la de Residus o la de l'Impost Turístic Sostenible, ja que són "exemples" de com el Govern "li ha donat la volta" a la "nefasta situació" de la legislatura anterior.

"NECESSÀRIA" REFORMA DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT

D'altra banda, Thomàs ha apuntat que la Reforma del Reglament del Parlament que es votarà aquest dimarts en sessió plenària és "necessària" ja que, segons el diputat socialista, "afavoreix la transparència i participació" de la ciutadania.

Respecte a la modificació de la Llei de Consell Escolar de Balears que previsiblement s'aprovarà en el ple parlamentari d'aquest dimarts, el diputat del PSIB Enric Casanova ha sostingut que "atorgarà potestat" a l'òrgan per aconseguir una educació "més participada i consensuada".

Finalment, Casanova ha ressaltat que la Llei de Projectes Industrials Estratègics que també es votarà en la sessió plenària d'aquest dimarts és "molt necessària" ja que, segons ha sostingut, "donarà un impuls per canviar l'actual model productiu" de Balears.