26M.- Tolo Moyà, candidat de Cs a l'Ajuntament de Lloseta

Publicado 11/4/2019 14:01:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tolo Moyà és el nou candidat de Ciudadanos (Cs) a l'Ajuntament de Lloseta, municipi del que va ser també alcalde el 2015 i 2016 com a cap de llista del PI.

"Ciudadanos es presenta a l'Alcaldia de Lloseta per aconseguir els canvis que necessita el municipi, com, per exemple, millorar les instal·lacions públiques perquè els veïns vegin que els seus impostos es dediquen al seu benestar", ha declarat Moyà mitjançant un comunicat emès per Cs.

En aquest sentit, Moyà ha considerat que "el futur benestar del municipi" passa per "fer una bona gestió dels recursos, baixar els impostos i que l'administració sigui més transparent".

Moyà compta amb estudis tècnics d'especialista en electrònica industrial i telecomunicacions i té coneixements en informàtica i mecànica i, en aquesta línia, ha treballat com a tècnic, Cap de Flota i Cap de taller a Codere.