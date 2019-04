28A.- Balboa critica la "resignació" i el "conformisme" de Pedro Sánchez i reclama una "revolució social"

Publicado 26/4/2019 18:18:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Veus Progressistes al Congrés, Guillem Balboa, ha reivindicat aquest divendres una "gran revolució social" liderada per un acord entre "forces d'esquerres, progressistes, transformadores i feministes" per "derrotar la dreta i la ultradreta".

Així, en una trobada amb els mitjans, Balboa ha criticat la "resignació" i el "conformisme" del president del Govern i candidat a la reelecció pel PSOE, Pedro Sánchez, i ha defensat reformar la Constitució per "blindar nous drets" i arribar a un model d'Estat republicà i laic.

Entre altres coses, ha recordat propostes de la seva formació com "prohibir que un dirigent cobri 12 vegades més que l'empleat que menys cobra", derogar la reforma laboral i portar a la Carta Magna la defensa del medi ambient i del col·lectiu LGTBI, unes normatives que "ja existeixen a Balears però que són necessàries en l'àmbit estatal".

El candidat de Veus Progressistes ha advocat per iniciar una "revolució per canviar el model social", la qual cosa, al seu semblar, ha de ser la resposta a una campanya electoral "condicionada per un marc emocional i mental impost des de la dreta i la ultradreta".