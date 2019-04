28A.- Iglesias veu bé que alguns parlin d'ETA però convida a la resta a debatre sobre com complir amb la Constitució

Publicado 15/4/2019 14:41:15 CET

El secretari general de Podem i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dilluns que encara que li sembla "molt bé" que algunes formacions que concorren a les generals "vulguin seguir parlant d'ETA", ell convida a la resta a debatre sobre com fer perquè es compleixin els articles de la Constitució que protegeixen als ciutadans, perquè no només estan "el 135 o el 155".

En un míting a Palma en el qual ha estat acompanyat pel candidat del partit a la Presidència del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, el candidat al Senat per Mallorca, Pep Malagrava, i la candidata d'Unides Podem al Congrés , Antonia Jover, Iglesias feia referència així a l'intent de centenars de persones de boicotejar el míting de Ciutadans a Renteria aquest diumenge.

"Alguns en aquesta campanya volen seguir parlant d'ETA, i em sembla molt bé, però crec que que per dignitat ja és hora de conèixer quins són les seves propostes perquè es compleixi la Constitució Espanyola", ha apuntat, per afegir que desitja que les històries de les dones "que es trenquen l'esquena" sent cambreres als hotels, o les històries dels pensionistes omplin les urnes perquè "per fi hi hagi un govern al país que s'ocupi dels problemes de la gent".