28A.- El PSIB es fixa com a objectiu "consolidar" la part fiscal del REB al gener de 2020

Publicado 29/3/2019 12:58:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSIB al Congrés, Pere Joan Pons, ha assegurat aquest divendres que els socialistes es fixen com a objectiu de cara a la següent legislatura "consolidar la part fiscal" del Règim Especial de Balears (REB) "al gener de 2020", a més d'avançar que la reforma del sistema de finançament i l'estratègia Turisme Sostenible 2030 seran alguns dels "eixos" de la seva proposta política de cara a les eleccions generals del 28 d'abril.

Així s'ha expressat Pons en un esmorzar informatiu en el qual també han estat presents els candidats del PSIB al Senat, Cosme Bonet i Susanna Moll. En aquest sentit, Bonet ha destacat que el projecte socialista és "l'únic que té una idea de país en la qual hi cap tothom" mentre que Moll ha proposat reformar el Codi Penal per revisar la tipologia de delictes sexuals ja que "el 8 de març ha estat un clam al carrer i no es pot permetre ni una reculada" en igualtat.

"Des del 2016 tenim una línia clara i és la defensa dels interessos de Balears, per la qual cosa el primer objectiu de l'equip serà consolidar el REB al gener de 2020 quant a la part fiscal", ha expressat Pons, qui ha afegit que, dins de les 110 propostes programàtiques dels socialistes, és "important parlar" d'un Pacte d'Estat per un "nou finançament i una reforma del finançament d'entitats locals".

En la mateixa línia, Pons s'ha referit a l'estratègia Turisme Sostenible 2030 i ha incidit que la proposta dels socialistes es basa a "traslladar" la idea de turisme sostenible de l'Agenda 2030 a l'Estat sobre la base de la "sostenibilitat" i a la "intel·ligència turística" del sector serveis.

"Estaria bé que la resta de partits tinguessin propostes, ja que les úniques de les que es parla es basen en retrocedir 40 o 50 anys en lloc de donar resposta als reptes lligats a la transició energètica, el règim de drets i llibertats, la sortida de la crisi o l'ocupació digna", ha etzibat el candidat del PSIB al Congrés.

POLÈMICA SOBRE LA RETIRADA DE LLAÇOS

Preguntat per la retirada de llaços, Pons ha assegurat que el PSIB "respecta les decisions" de la Junta Electoral encara que ha remarcat que "els partits es dediquen a posar elements de ruptura social" quan "la gent el que necessita són propostes". "Si només ens dediquem a parlar de neardentals o de llaços, la gent es preguntarà on estan les propostes", ha insistit.

En la mateixa línia s'ha expressat Bonet, qui ha assegurat que "no trobaran als socialistes en l'estratègia de la provocació" ja que, segons ha considerat, el PSIB "no vol" que la campanya electoral "s'utilitzi per parlar de qüestions que no afecten a la ciutadania o que ho fan en negatiu".

Respecte a les propostes polítiques, el candidat del PSIB al Senat s'ha referit al fet que l'habitatge digne és un "dret irrenunciable" i ha avançat que els socialistes proposen, entre altres qüestions, la gratuïtat de les primeres matrícules en el primer any de graus universitaris.

Finalment, Moll s'ha centrat en les propostes de la formació socialista en matèria d'igualtat i ha assegurat que, en relació als delictes sexuals, "si no hi ha consentiment explícit significa no", a més de destacar les polítiques en relació a memòria històrica.

"Som els únics que podem garantir una Espanya més justa, feminista i igualitària a partir del 28 d'abril", ha resolt.