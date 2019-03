28A.- Vox Balears impedeix l'entrada de 'Diari de Mallorca' a una roda de premsa de presentació de candidats

Publicado 19/3/2019 13:55:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Març (EUROPA PRESS) -

Vox Balears ha impedit aquest dimarts l'entrada d'un periodista i un fotògraf a la seva seu per cobrir una roda de premsa en la qual la formació tenia previst informar sobre els seus candidats al Congrés.

El president de Vox a les Illes, Jorge Campos, ha declarat sobre aquests fets que en el seu partit "no se censura a ningú" però "Vox té accions legals iniciades contra aquest mitjà de comunicació per falsedat de notícies i, si algú ve a aquestes rodes de premsa a inventar-se notícies, és millor que no hi sigui".

Cal recordar que el passat 8 de març Vox Balears va informar sobre una presumpta agressió per part de "feministes radicals", si bé 'Diari de Mallorca' va publicar posteriorment que havia estat una enganyifa per part de la formació, ja que no existia cap denúncia davant la Guàrdia Civil. Aquest fet va ser justificat per Vox en què havia estat una de les mares de les suposades agredides la que va difondre aquesta informació i va emprendre accions legals contra elles.

Posteriorment, Vox va indicar que denunciaria també a 'Diari de Mallorca', a qui acusa de deixar-los en ridícul, segons va publicar 'Ara Balears'.