El 48,8% dels demandants d'ocupació de Balears té treball, segons Randstad

Publicado 1/4/2019 11:07:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 62.992 demandants d'ocupació de Balears es troben ocupats al mercat laboral, la qual cosa suposa el 48,8 per cent dels demandants d'ocupació de Balears i que es tradueix en un augment del 3,8 per cent d'aquesta dada respecte a 2018, d'acord a un estudi elaborat per Randstad a partir de les dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) dels mesos de gener de 2008 a 2019.

L'estudi apunta al fet que la xifra de demandants d'ocupació ocupats a Balears ha crescut més de 8 punts entre 2008 i 2019, passant del 40,4 per cent de 2008 al 48,8 per cent de 2019.

Així, en termes interanuals la xifra de treballadors a Balears que estan cercant una altra ocupació ha crescut un 3,8 per cent i, en comparació a les dades de 2008, l'augment ha estat del 74,5 per cent, convertint-se en la dada més elevada de la dècada, segons Randstad.

En aquest sentit, Balears és la comunitat autònoma en la qual més treballadors ocupats cerquen ocupació amb un 48,8 per cent seguida d'Euskadi amb un 46,5 per cent, regions que gairebé tripliquen el pes de demandants d'ocupació ocupats respecte a la mitjana nacional situada en el 18,5 per cent.

A continuació, es troben Múrcia (23,4%), Aragó (22,3%), Extremadura (21,4%) i Navarra (21%). Totes aquestes regions se situen per sobre de la mitjana nacional, encara que a més de 20 punts percentuals de les regions que registren major taxa.

Per per sota de la mitjana nacional, estan Andalusia (17,2%), Comunitat Valenciana (16,2%) i La Rioja (15,9%). Després, se situen Madrid (15,5%), Catalunya (15,1%), Cantàbria (14%) i Astúries (13,7%). Finalment, Castella-la Manxa (12,8%), Galícia (12,2%), Castella i Lleó (12%) i Canàries (9,1%) ocupen les últimes posicions.

DADES NACIONALS

Respecte a les dades de la resta de l'Estat, l'estudi assenyala que el 18,5 per cent dels demandants d'ocupació es troba treballant, la qual cosa suposa un valor absolut de 848.466 treballadors i un increment del 43,8 per cent respecte a les dades registrades el 2018.

A més, l'anàlisi de Randstad destaca que existeix una relació directa entre la formació i la recerca d'una altra ocupació i apunta que el 25,7 per cent dels demandants d'ocupació amb estudis superiors es troba ocupat actualment (191.096), la qual cosa suposa un augment de 2 punts percentuals respecte a 2018 (23,7%), major que en la resta de segments.

A continuació, se situen els empleats amb estudis secundaris, estant ocupats el 17,5% d'aquests demandants, 1,1 punts percentuals més que fa un any (16,4%), 493.580 treballadors en termes absoluts. En últim lloc se situen els empleats amb estudis primaris amb un 16,2%, també amb una mica de més d'un punt percentual més que el 2018 i un total de 163.790 ocupats demandants d'ocupació.

SERVEIS, SECTOR ON MÉS TREBALLADORS CERQUEN OCUPACIÓ

El sector en el qual els professionals desenvolupen la seva activitat és un altre dels factors que analitza Randstad. En aquest sentit, l'estudi destaca que tres de cada quatre demandants d'ocupació ocupats procedeix del sector serveis. En concret, el 71,6% dels treballadors del sector inscrits com a demandants d'ocupació ja compten amb un treball, és a dir, 607.594 empleats.

A continuació, se situen els professionals procedents de l'agricultura, amb el 14,6% i un total de 123.592 treballadors cercant ocupació. En el cas d'indústria, el percentatge és del 7,8% amb un total de 66.232 ocupats demandant ocupació. Finalment, el sector de la construcció és el que registra una menor taxa (5,1%), amb 42.963 demandants d'ocupació ocupats.