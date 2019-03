El 54% dels comerciants de Palma opina que la venda ambulant il·legal els afecta poc o gens, segons Cort

Publicado 4/3/2019 18:50:24 CET

El 54 per cent dels comerciants de Palma opina que la venda ambulant il·legal els afecta "poc o gens", d'acord a una enquesta de satisfacció realitzada als comerciants de la ciutat realitzada per l'Ajuntament de Palma a 460 comerços per valorar el treball policial durant la temporada d'estiu de 2018.

Així ha informat Cort a través d'un comunicat difós aquest dilluns en el qual han detallat que el 69 per cent dels establiments comercials de Palma creuen que la venda ambulant il·legal s'ha mantingut o ha baixat respecte a l'any anterior.

En aquest sentit, un 23 per cent dels enquestats creu que la venda ambulant perjudica molt negativament els seus negocis, mentre que un altre 23 per cent considera que els perjudica "negativament".

ELS ROBATORIS, LA MAJOR PREOCUPACIÓ DELS COMERCIANTS

D'altra banda, l'enquesta revela que la major preocupació dels comerciants són els robatoris amb un 30 per cent, una dada que segons Cort ha baixat un 1 per cent respecte al 2017. Li segueixen la venda ambulant (22 per cent), les molèsties per sorolls (20 per cent) i el trànsit de vehicles (19 per cent).

El mateix estudi apunta que el 81 per cent de comerciants estan satisfets o molt satisfets de la presència policial que exerceix la Policia Local de Palma al centre de la ciutat i, de fet, el 53 per cent dels comerciants creuen que una major presència policial beneficia als seus comerços.

Per la seva banda, la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, s'ha mostrat "satisfeta" amb els resultats, ja que segons ha explicat "l'augment de les patrulles per als vianants ha generat els efectes esperats".

Finalment, el cap de Policia Local de Palma, Josep Palouzie, ha apuntat que les dades obtingudes en l'enquesta serviran de base per preparar el proper dispositiu d'estiu, que s'engegarà en Setmana Santa.