Abascal critica els mitjans que estan "rastrejant" els candidats de Vox i avisa: "No hi haurà progres ni comunistes"

Publicado 19/3/2019 18:51:05 CET

MADRID, 19 Març (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha llançat aquest dimarts un "avís" als mitjans de comunicació i els partits que estan "rastrejant" les llistes de la formació per a les properes eleccions i ha garantit que entre els seus candidats no hi haurà "cap enemic d'Espanya" ni "progres, comunistes, separatistes ni poregosos".

"AVÍS als MITJANS i PARTITS que caminen rastrejant nostres llistes i escanejant als nostres candidats: No trobareu cap enemic d'Espanya. Ni cap aliat dels enemics d'Espanya. Tampoc trobareu ni progres, ni comunistes, ni separatistes, ni poregosos", ha publicat Abascal en el seu compte personal de Twitter.

El líder de Vox ha llançat aquest advertiment enmig del 'degoteig' de caps de llista per a les eleccions generals del 28 d'abril que el partit està donant a conèixer durant els últims dies.

Aquest dimarts els nous noms coneguts per encapçalar candidatures de Vox són de l'exdiputada del PP al Parlament basc Nerea Alzola per Biscaia, Malena Contestí per Balears i Ricardo Chamorro per la província de Ciudad Real.

Aquests noms se sumen als dels tres generals que encapçalaran les llistes de Cadis, Agustín Rosety; d'Alacant, Manuel Mestre, i de Castelló, Alberto Asarta; al d'Ignacio Garriga per Barcelona, i al del polèmic historiador Fernando Paz per Albacete.

També han transcendit ja els 'fitxatges' dels 'expopulars' Ignacio Gil-Lázaro com a 'número u' per la circumscripció de València i Lourdes Méndez per Múrcia.

Tots ells liderats pel mateix Abascal com a candidat a la Presidència del Govern per Madrid, seguit en la llista pel seu secretari general, Javier Ortega-Smith, i per Iván Espinosa dels Monteros.