Abascal visitarà Palma el dia 20 com a part de la seva campanya electoral per a les eleccions generals

Publicado 11/4/2019 13:34:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox i cap de llista per Madrid per al Congrés i la presidència del Govern, Santiago Abascal, visitarà Palma a les 12.00 hores del proper dissabte 20 d'abril com a part de la seva campanya electoral per a les eleccions generals del dia 28.

Segons han informat fonts del partit a Europa Press, l'acte tindrà lloc a l'Auditorium i comptarà amb l'assistència del líder de la formació a Balears, Jorge Campos, i de la candidata de Vox al Congrés per Balears, Malena Contestí.

En el míting, Abascal desgranarà el programa polític de la formació, basat en "la defensa de la unitat d'Espanya, la lluita contra el colpisme i la corrupció, l'austeritat fiscal i l'eficàcia i eficiència de l'administració".

Segons Vox, Abascal ha triat el dia central de la campanya per reunir-se amb els simpatitzants i persones interessades a conèixer el seu missatge polític, en un acte que auguren que tornarà a ser multitudinari i que "expressarà amb imatges reals el veritable suport popular a Vox".

La formació ha recordat que el dissabte 9 de febrer el secretari general del partit, Javier Ortega, va protagonitzar un acte polític amb simpatitzants i afiliats "que va desbordar l'Auditorium". A més, Ortega va visitar Eivissa on va aconseguir "un ple que no havien aconseguit en dècades altres partits polítics, superant-se totes les previsions".

Finalment, Vox ha remarcat que ha trobat a les Illes la simpatia de desenes de milers de ciutadans "farts que l'esquerra, amb la resignació de la dreta tradicional, imposi el català i a la mentida dels 'Països Catalans', després de quatre anys buits del Govern de Progrés i 11 mesos del Govern 'okupa' i 'Frankenstein' del PSOE de Pedro Sánchez amb colpistes, comunistes i proetarres".