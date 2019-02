Actúa denunciarà davant el Defensor del Poble la "passivitat" de Cort davant les galeres de cavalls

Publicado 27/2/2019 10:35:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Actúa a Palma, Guillermo Amengual, es posarà en contacte amb el Defensor del Poble per a denunciar "la passivitat del consistori palmesà" i els "incompliments de l'actual ordenança de transport de galeres de cavalls".

Segons ha indicat la formació en un comunicat, Amengual traslladarà que els acords signats en els plens municipals "no s'han complert després de més de quatre anys d'espera".

Amengual denunciarà també que "el propi ajuntament incompleix punts de l'actual i desfasada ordenança al tenir les parades dels cavalls en zones on estan a la intempèrie i sofrint les condicions adverses climatològiques".

Un altre dels punts denunciats serà la parada del carrer Conqueridor, un carrer en arracada, que "malgrat tenir fins i tot informes veterinaris, tampoc s'ha realitzat el seu canvi", aprovat per l'Ajuntament.

Des d'Actua han avançat que, després d'acudir al Defensor del Poble, tampoc descarten emprendre accions judicials "si Cort no acaba amb el tracte de favor al col·lectiu de les galeres", al qual acusen d'estar "darrere de la paralització del canvi d'ordenança".

"És lamentable l'actuació per part de l'Ajuntament amb l'explotació dels cavalls de les galeres. Se'ls permet absolutament tot al col·lectiu de conductors de les galeres i aquests riuen del sofriment que suporten any rere any els animals. Incompleixen la normativa de transport de galeres, incompleixen les normes de circulació, incompleixen les ordenances de benestar animal i aquí no passa absolutament res", ha declarat Amengual.

El partit ha recordat que aquesta legislatura han mort dos cavalls "en sengles accidents evitables" i altres quatre han protagonitzat incidents en sortir desbocats "i posar en perill als ciutadans".

En aquesta línia, Amengual ha qualificat de "vergonyós" que després de "més de quatre anys de promeses incomplides" el que es porta al pròxim ple és "l'aprovació de l'augment de la tarifa per explotar animals, que passarà de 50 euros per una ara a 60".