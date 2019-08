Actuen en un incendi forestal de nivell 0 en Són Fe (Alcúdia)

Publicado 19/8/2019 11:48:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els mitjans de la Conselleria de Medi ambient i Territori del Govern estan actuant en un incendi forestal de nivell 0 declarat en Són Fe (Alcúdia, Mallorca).

Segons ha informat l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) al seu compte oficial de Twitter, l'incendi ha estat confirmat a les 10.36 hores.

En les tasques també participen Bombers de Mallorca i efectius del 112.

Segons el pla especial d'emergències enfront del risc d'incendis forestals, els incendis de nivell 0 poden ser controlats amb els mitjans previstos i no suposen perill per a persones no relacionades amb les tasques d'extinció ni pels béns diferents als de naturalesa forestal.

Cal recordar que l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) qualifica com a 'extrem' el risc d'incendi a Mallorca per a aquest dilluns, 'molt alt' per a Menorca i 'alt' a la resta de Balears.