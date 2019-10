Un acusat per venda de droga assegura que tenia 80 plantes de 'maria' a casa seva per "fumar-les-hi sense gastar diners"

Publicado 7/10/2019 16:57:10 CET

"Balança de precisió? No, tinc dues filles i faig pastissos també"

Nou dels acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un acusat per venda de substàncies estupefaents ha afirmat durant la seva declaració a l'Audiència Provincial de Balears que tenia un total de 81 plantes de marihuana a la seva casa per "poder fumar-les-hi sense gastar diners, no per vendre" ja que, tal com ha dit, a la seva casa "no s'ha venut ni un gram; ni una micra".

Preguntat pel Ministeri Fiscal per una balança de precisió oposada al seu domicili, el processat ha contestat: "Balança de precisió? No, tinc dues filles i faig pastissos també".

Així mateix, ha admès que "com a molt" intercanviava la marihuana i ha afirmat que "mai en la vida" ha guanyat diners amb la venda de cocaïna. Després d'indicar això ha dit que admetrà una pena de presó de dos anys i tres mesos.

En el judici, que se celebra des d'aquest dilluns a Palma, hi havia un total d'11 acusats per vendre droga --cocaïna, MDMA, anfetamina, resina de cànnabis-- a Eivissa, entre gener i abril de 2018.

Així, durant la vista oral, altres dos acusats han admès la venda a petita escala encara que no han admès operacions a gran escala. "Venia per mantenir el vici, per poder autoconsumir", ha dit V.D.M.N., el principal acusat. Un altre més ha explicat que ell era un mandat d'aquest primer: "De vegades li contestava al telèfon perquè ell no podia ni parlar".

D'altra banda, un altre dels acusats ha assenyalat que no va arribar a treballar de mandat perquè tot el que li van arribar a donar ho consumia: "No puc tenir ni un gram, m'ho faria".

A més, un altre processament ha dit que solament consumia, que no venia i que els diners que li va confiscar la Guàrdia Civil al seu domicili era el 'pot' que els convidats al seu aniversari havien fet per pagar les despeses derivades de la festa. "Han interposat una denúncia contra la Guàrdia Civil per això", ha assegurat.

Altres sis acusats han admès els fets íntegrament. Després que els encausats hagin reconegut o total o parcialment els fets, nou d'ells han arribat a un pacte amb la Fiscalia. Han acceptat penes d'entre tres anys i tres mesos de presó a dos anys i tres mesos.

Solament dos d'ells, els qui s'enfronten a les majors penes, no ho han pactat. En concret, els qui no ho han fet són V.D.M.N., que s'enfronta a a cinc anys i sis mesos de presó i una multa de 26.700 euros i F.J.G.C., a qui el Ministeri Fiscal li demana una condemna de cinc anys de presó i una multa de 140.500 euros. El judici segueix aquest dimarts.