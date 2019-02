Aena inverteix en l'Aeroport d'Eivissa 25 milions en projectes com l'ampliació de la plataforma d'aviació

Publicado 13/2/2019 14:28:43 CET

Aena té previst invertir en l'Aeroport d'Eivissa 25 milions d'euros en projectes d'adequació en el camp de vols, amb l'ampliació de fins al 33 per cent en la plataforma d'aviació general, segons ha destacat la directora de l'Aeroport, Marta Torres.

Aquestes actuacions possibilitaran una "major capacitat" per a aeronaus d'aviació privada i executiva, segons Torres, qui ha destacat l'"aposta" d'Aena per invertir en l'aeròdrom eivissenc. Així mateix, es duran a terme accions de renovació del paviment en les zones d'ús de les aeronaus, tant en les àrees de rodatge com en pista.

La directora ha explicat també que es realitzaran actuacions de millora de la flexibilitat en el moviment d'avions en terra, adaptant zones que seran pavimentades per a "possibilitar un rodatge més flexible" i facilitant "un matalàs major davant possibles circumstàncies de congestió".

Torres ha confirmat que en aquests moments hi ha vuit projectes en marxa que s'estan desenvolupant en diferents fases, explicant que per a aquesta temporada estarà finalitzada l'ampliació de la plataforma d'aviació general i es millorarà la capacitat disponible per a l'aviació privada.

Segons ha afegit, a l'estiu "hi ha una gran demanda d'aquest tipus d'aviació i era una necessitat detectada fa temps". "El projecte ha sofert certa demora per l'aparició de restes i està previst finalitzar-lo per a la temporada d'estiu", ha reiterat Torres en relació a l'ampliació de la pista per a 'jets' privats.

LES XIFRES DE PASSATGERS ES MANTINDRAN

A l'estiu La directora de l'Aeroport d'Eivissa, Marta Torres, ha valorat el rècord de passatgers registrat en 2018, amb més de vuit milions d'usuaris i un creixement del 2,5 per cent, "tendència positiva que es torna a confirmar al gener amb un augment del 5,2 per cent".

Torres ha expressat la seva "satisfacció" pel fet que l'Aeroport creixi en els mesos d'hivern, mentre que la tendència per a la temporada alta serà la de mantenir els valors reeixits en anys anteriors, encara que "encara hi ha dubtes sobre el que passarà a l'espera de les xifres de programació de les companyies".

Així mateix, ha destacat la "marcada estacionalitat" de l'Aeroport d'Eivissa, "que influeix molt en la seva operativa". Les obres en execució, segons la directora, es desenvoluparan en "dos o tres anys" amb millores també en la terminal o aparcament.