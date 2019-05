Agents fora de servei detenen in fraganti un home' que va robar una bossa a una turista a Palma

Publicado 29/4/2019 16:12:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional fora de servei han detingut un home per haver robat una bossa a una turista a Platja de Palma quan aquesta es disposava a agafar un taxi per abandonar Mallorca, on passava les vacances. El detingut tenia 55 detencions prèvies i es trobava en crida i cerca per tres jutjats diferents de Catalunya i Palma.

En un comunicat de premsa, el cos policial ha detallat que els fets van tenir lloc aquest cap de setmana quan dos agents que es trobaven a la Platja de Palma van observar a un individu amb gorra, ulleres de sol i motxilla "amb aparença de cercar víctimes propícies per cometre algun delicte".

Els agents van observar com l'individu va sortir corrent d'un hotel mirant para enrere i llevant-se la gorra mentre cercava dins de la seva motxilla i caminava cada vegada més ràpid. Davant la sospites dels agents, els policies es van apropar a l'individu i li van sol·licitar que mostrés el contingut de la motxilla, localitzant en el seu interior la bossa de la víctima.

Els agents van traslladar al presumpte autor fins a la comissaria de Policia Nacional a la Platja de Palma, on van comprovar el contingut de la bossa presumiblement sostreta i van localitzar la seva propietària. La bossa incloïa tota la documentació de la víctima i quantitat de diners en efectiu.

El detingut ha estat posat a disposició judicial.