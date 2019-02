Aguilera demanarà que s'insti al Govern a adoptar "totes les mesures" per restablir l'activitat judicial a Eivissa

Publicado 6/2/2019 12:50:26 CET

EIVISSA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputat del Grup Mixt, Salvador Aguilera, ha registrat una Proposició de Llei perquè el Parlament insti el Govern a adoptar "totes les mesures necessàries" per restablir la tasca judicial a Eivissa després de l'incendi que ha calcinat l'edifici de Jutjats, paralitzant l'activitat judicial a l'Illa.

Per a això, ha explicat Aguilera, insta el Parlament a cercar la col·laboració del Govern, Consell d'Eivissa i Ajuntament d'Eivissa per reprendre la normalitat en els Jutjats "el més ràpid possible".

Així mateix, demanarà que s'insti a l'Estat a avançar la fi de les obres de construcció dels nous Jutjats d'Eivissa i al fet que es cobreixin les places necessàries perquè es pugui funcionar a l'Illa "a ple rendiment" acabant amb la falta de personal funcionari "històrica i crònica" que sofreixen els Jutjats.

En un comunicat, Aguilera ha recordat que els Jutjats d'Eivissa s'han vist afectats per un incendi que ha provocat que la Justícia eivissenca sofreixi un dany "pràcticament irreparable i un retard judicial".

Així mateix, ha explicat que la majoria del personal funcionari encara no s'ha pogut incorporar al seu lloc de treball, per la qual cosa l'activitat "està completament paralitzada a les instal·lacions" afectades per l'incendi.

"És trist i vergonyós veure com just a uns metres de l'edifici cremat s'estan construint nous jutjats que han trigat diverses dècades a arribar a Eivissa", ha declarat el diputat, qui ha recordat que durant anys els treballadors i sindicats han denunciat les condicions en les quals realitzaven la seva tasca.

Aguilera ha lamentat a més la "desídia i nul·la resposta" per part de l'Administració central "patent en aquests últims lustres".