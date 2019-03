Air Europa preveu operar amb el 737 MAX de Boeing, model del qual va encarregar 20 unitats

Publicado 11/3/2019 17:51:50 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Air Europa operarà amb el Boeing 737 MAX 8, el mateix model de l'avió que es va estavellar aquest diumenge a Etiòpia, segons ha confirmat el delegat sindical del Sepla en l'aerolínia, César Borrego, qui ha explicat que la companyia rebrà aquest model d'avió i està donant la "instrucció corresponent" als tripulants de vol.

En una roda, Borrego ha aclarit que el model 737 MAX 8 "és recent i encara no ha volat amb Air Europa", al mateix temps que s'ha mostrat prudent en evitar entrar en valoracions respecte a les causes de l'accident de l'avió del mateix model de Ethiopian Airlines, que es va estavellar amb 157 persones a bord. "Caldrà esperar a les recerques oportunes i no entrar en valoracions fins a conèixer els informes de la recerca", ha dit.

Sobre aquest tema, el cap de la secció sindical del Sepla en Air Europa, José Roncero, ha subratllat que "el 737 porta volant més de 30 anys perfectament" amb l'aerolínia.

Cal recordar que Boeing i Air Europa van formalitzar a juliol de 2016 una comanda de 20 avions 737 MAX, valorat a preu de catàleg en 2.200 milions de dòlars (1.957 milions d'euros) al preu del catàleg llavors del constructor, durant el Saló Aeronàutic de Franborough, a les proximitats de Londres.

Amb aquesta comanda, l'aerolínia de Globalia va ser la primera companyia aèria espanyola que realitza una comanda del MAX. La companyia de Globalia, immersa a un pla de transició cap a una flota de llarg radi exclusivament Boeing, comptarà amb 27 avions 787-9 'Dreamliner' fins a 2021, amb els quals augmentarà un 50% la seva oferta en aquest segment.

ACUMULA MÉS DE 4.300 COMANDES

El 737 MAX és l'avió que més ràpid s'ha venut a la història de Boeing i fins avui acumula més de 4.300 comandes de 92 clients de tot el món entre les seves diferents versions (MAX 8, MAX 9 i MAX 10), segons dades del constructor estatunidenc.

Boeing ha advertit aquest dilluns que la recerca sobre l'accident del 737 MAX 8 de l'aerolínia Ethiopian Airlines està en les seves primeres fases i ha subratllat que no hi ha necessitat d'emetre noves directrius als operacions d'aquest model d'aeronau basant-se en la informació coneguda fins ara.

Per part seva, l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA, en les seves sigles en anglès) ha dit avui que avaluarà el risc del model 737 MAX 8 de Boeing després de l'accident del diumenge. A Europa, dotze companyies aèries de 10 Estats membre de la UE operen 55 aparells Boeing 737 MAX, l'ús dels quals a la Unió Europea podria veure's prohibit si es determina que no és segur, encara que fonts comunitàries han descartat a priori aquest escenari.