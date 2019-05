Ajuntaments i federacions esportives poden sol·licitar fins dijous ajudes a la compra de material esportiu

Publicado 14/5/2019 18:28:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

El termini per presentar sol·licituds per rebre ajudes del Govern a l'adquisició de material inventariable esportiu finalitza aquest dijous 16 de maig.

Així ho ha recordat aquest dimarts la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota de premsa. Aquestes ajudes, dotades amb 500.000 euros, estan destinades a ajuntaments, federacions esportives, clubs esportius i esportistes d'esports adaptats.

La convocatòria pretén atendre les necessitats per al desenvolupament de programes de seguiment esportiu, i també de programes de tecnificació esportiva, així com l'adquisició de material no esportiu inventariable per a les federacions esportives i també millorar el material esportiu inventariable per a la pràctica d'esport adaptat.

L'import que es va destinar a la passada convocatòria de 2018 en instal·lacions de titularitat municipal va arribar als 159.717,88 euros.