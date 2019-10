Un alumne d'un institut de Palma agredeix una professora, tirant-la per unes escales i donant-li puntades

Publicado 17/10/2019 17:39:56 CET

També va empènyer i va amenaçar el director del centre

PALMA DE MALLORCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un alumne d'un institut de Palma ha agredit una professora, tirant-la per les escales i propinant-li diverses puntades. En ser requerit pel director del centre d'estudis també l'ha emprès a ell, empenyent-lo i amenaçant-lo.

Segons la Policia Nacional, després que el jove proferís vexacions cap a una professora, aquesta el va acompanyar davant el director. Una vegada que estaven baixant les escales, l'alumne, suposadament, va empènyer a la docent que va caure per les escales. Una vegada al sòl li va propinar diverses puntades, sense causar-li lesió.

Tot seguit, la professora va acudir al despatx de director per exposar el succeït i aquest va sortir a la recerca del menor que estava a l'entrada del centre. En veure al director, el menor li va donar una empenta i una puntada i va anar al despatx de la cap d'estudis. Una vegada allà, es va avisar a la mare del menor, que va abandonar el centre al costat del seu fill, tal com recull el relat policial.

Una vegada que van finalitzar les classes del matí el menor va tornar al centre i va tornar a empènyer a la professora, sent ajudada per una altra docent perquè no caigués al terra.

Des de la Conselleria han informat que s'ha procedit a expulsar al menor, s'ha informat a la Fiscalia de Menors --el Govern té un acord mitjançant el qual és avisada sempre que hi ha un incident en un centre escolar-- i, d'altra banda, s'ha interposat una denúncia davant la Policia.

D'altra banda, el Cos Nacional de Policia ha indicat que el menor és inimputable, per la qual cosa l'actuació policial és de protecció del mateix.