Alumnes de l'Easdib participen amb la seva obra 'Cul de Sac' al festival 'Insòlit' de l'Ajuntament de Palma

Publicado 5/7/2019 17:57:20 CET

Per quart any consecutiu l'Easdib està present al Festival d'intervencions Efímeres de l'Ajuntament de Palma

PALMA DE MALLORCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alumnes de l'Escola Superior de Disseny de Balears (Easdib) participen amb l'obra 'Cul de Sac' per quart any consecutiu al Festival d'Intervencions Efímeres 'Insòlit' 2019, un certamen organitzat per l'Ajuntament de Palma que exhibeix en sis patis del centre històric obres efímeres amb dissenys pocs convencionals.

La proposta dels alumnes de l'Easdib sorgeix, després de ser seleccionada pel professorat, de les diverses propostes d'intervenció efímera realitzades pels alumnes durant el curs. Per a aquesta edició ha estat seleccionada 'Cul de Sac', que està patrocinada per Leroy Merlín.

Segons expliquen, l'obra reflexiona sobre el tema del concurs per aquest any, la contradicció i, per això, s'ha optat per jugar amb dos elements totalment oposats, un que no és tangible, com són les ombres i un altre físic com són els matalassos vermells que es troben distribuïts per tot el pati i serveixen per contemplar les ombres.

Tal com han relatat, es busca obtenir unes ombres projectades per uns tendals lleugers fets amb sacs de residus de la construcció que canviaran durant el dia a causa del vent i al sol, i proporcionen uns punts on estirar-se i gaudir del ball i de l'ombra que produeixen.

L'obra s'ha realitzat per tots els alumnes de l'assignatura optativa 'Muntatges Efímers': Laura Jiménez, Beatriz López, Paula Rodríguez, Toni Crespo, Maria de Lluc Mayol, Nadieska Soto, Aina Manrique, Miquel Àngel Seguí, Tomeu Arrom, Claudia Busts i Rosa Moreno.

La mostra es pot visitar fins a dissabte que ve entre les 11.00 hores i a les 20.00 hores als patis: Can Balaguer, Can Olmos, Can Bordils, Estudi General Lul·lià, Cal Compte de la Cova i Cal Marquès de la torre de Palma.