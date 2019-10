Les oposicions docents de 2020 oferiran places de 61 especialitats

Actualizado 18/10/2019 17:27:13 CET

L'oferta d'especialitats ha passat aquest divendres per taula sectorial

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Taula Sectorial d'Educació ha tractat aquest divendres la proposta d'especialitats per a les oposicions de 2020, que oferiran places d'un total de 61 especialitats diferents en totes les illes.

Segons han informat, es procurarà que, a més de places generalistes, es treguin places d'aquelles matèries en les quals hi ha més dificultats per trobar professorat.

En concret, la proposta d'especialitats inclou ofertes per a mestres, professors d'ensenyament secundari --aquesta categoria és la que compta amb major nombre d'especialitats--, professors de formació professional i professors d'escoles d'idiomes; de música i arts escèniques i d'arts plàstiques i disseny.

Respecte a l'oferta per a mestres, la proposta inclou ofertes en educació infantil, física, música, pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, anglès i educació primària.

En ensenyament secundari, hi ha oferta per a professors de filosofia, llatí, llengua castellana, geografia i història, matemàtiques, física i química, biologia i geologia, dibuix, francès, anglès, alemany, llengua catalana, música, educació física, orientació educativa, tecnologia, economia, administració d'empreses, assessoria i processos d'imatge personal, formació laboral, informàtica, intervenció sociocomunitaria, organització de sistemes energètics, processos sanitaris i sistemes electrònics.

Per a formació professional, s'ofereix cuina i pastisseria, equips electrònics, estètica, manteniment d'equips tèrmics i fluids, instal·lacions electròniques, manteniment de vehicles, perruquería, procediments sanitaris, processos comercials, gestió administrativa, serveis a la comunitat i sistemes informàtics.

La proposta per a escoles d'idiomes és d'alemany, francès i anglès; per a música i arts escèniques és d'arpa, fonaments de composició, guitarra, guitarra flamenca, percussió, piano, violí, violoncel, dansa espanyola, clàssica i llenguatge musical. Per a arts plàstiques i disseny, hi haurà ofertes de dibuix artístic i color, disseny d'interiors i història de l'art.