AMP.- El Parlament debatrà el control de les emissions contaminants en el mediterrani en el ple del proper dimarts

El Parlament de Balears debatrà el control d'emissions contaminants en el mediterrani durant el ple del proper dimarts, mitjançant una Proposició No de Llei (PNL) que presentaran, conjuntament, els grups de PSIB, Unides Podem i MÉS, i que instarà el Govern a desenvolupar una sèrie de mesures per regular, per exemple, el tipus de combustible dels creuers que circulin pels ports de Balears.

Així s'ha expressat aquest dimecres la portaveu del PSIB, Silvia Cano, després de la Junta de Portaveus del Parlament, on ha argumentat, també, que l'objectiu d'aquesta PNL és reduir les emissions contaminants en el mediterrani i millorar la sostenibilitat dels ports de les Illes. D'aquesta manera, ha indicat, a més, que a diversos països europeus ja s'han dut a terme aquest tipus de controls, assegurant que han aconseguit reduir en un 50 per cent de les emissions contaminants al mar.

Així mateix, Cano ha argumentat que la voluntat del Govern és demanar a l'administració estatal i europea que se sumin a aquesta regulació, per garantir un control més efectiu dels abocaments contaminants al mediterrani.

D'altra banda, la portaveu socialista ha assenyalat, també, que amb aquesta iniciativa, el Govern "recull el guant" de les mobilitzacions estudiantils que s'han dut a terme a Balears i a nivell internacional i que demanen mesures concretes per lluitar contra el canvi climàtic.