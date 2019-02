AMP.- El ple del Parlament aprova la Llei de Canvi Climàtic, que restringirà el dièsel a Balears des de 2025

Publicado 12/2/2019 18:16:18 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que entre altres mesures prohibirà l'accés de vehicles dièsel a Balears des de 2025 i preveu el tancament de les centrals energètiques contaminants a les Illes, amb l'objectiu de bandejar els combustibles fòssils i aconseguir un 100% d'energies renovables en la Comunitat per a 2050.

Durant el debat al Parlament no s'ha aprovat cap de les esmenes mantingudes per PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca i el Grup Mixt. El text legal complet ha tirat endavant gràcies al vot favorable dels partits d'esquerra, mentre que PP, Cs i PI han votat en contra d'alguns articles que han estat igualment aprovats.

En el seu defensa de la norma, el conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha avisat de l'alta dependència energètica de Balears i ha mantingut que els objectius que fixa la Llei són "assumibles i ambiciosos".

PROHIBICIÓ A NOUS VEHICLES GASOLINA DES DE 2035

En les mesures de mobilitat, la Llei es proposa disposar de 1.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics en 2025. Per a això, a més del veto a l'accés de cotxes dièsel en 2025, entrarà en vigor la mateixa prohibició per a la resta de vehicles contaminants des de 2035 -cotxes, motos, furgons i furgonetes-. Els ja existents a Balears abans d'aquesta data podran continuar circulant.

També introdueix canvis per a les empreses de lloguer de vehicles, un sector que haurà de funcionar amb una flota completament elèctrica per a 2035.

La Llei de Canvi Climàtic, entre altres mesures, també preveu el tancament progressiu de les centrals contaminants, començant amb Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, però que també afecta a les centrals de Maó, Eivissa i Formentera; obligarà els grans aparcaments en superfície a instal·lar marquesines amb plaques fotovoltaiques; i crea l'Institut Balear de l'Energia, que podrà crear o participar en mercantils per a comercialitzar energia elèctrica en règim de lliure competència.

PONS: "ÉS UNA LLEI DE FETS I NO INTENCIONS"

El conseller d'Energia ha intervingut en primer lloc per a defensar el Projecte de Llei, ressaltant la "necessitat de comptar amb un model energètic propi a les Illes", una Comunitat amb gran dependència energètica i poca implantació de renovables, ha avisat. En aquesta línia, el conseller ha insistit que la norma "és el full de ruta" per a "fer efectiu el canvi de model" i que és una Llei "de fets i no intencions".

Marc Pons també ha criticat als qui s'oposen a la Llei "amb la intenció de mantenir el major temps possible l'actual model energètic, que tants beneficis genera".

Després de l'aprovació de la Llei, preguntat per si tem que la norma sigui recorreguda en els tribunals, Pons ha confiat que té "tota la cobertura jurídica" i ha dit que si es presenta un recurs, Balears defensarà el text legal "on faci falta" i "amb tots els arguments".

CRÍTIQUES A la CARTA DE LA CNMC

La carta remesa aquest dilluns al Parlament pel president de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrat bona part del debat. En aquest escrit, el president de l'organisme avisava dels "efectes negatius" de la norma que finalment s'ha aprovat aquest dimarts, i proposava "mesures menys oneroses".

El diputat socialista Damià Borràs ha qüestionat la legitimitat de Marín Quemada per a realitzar aquest advertiment, subratllant els vincles del president de l'organisme amb empreses petrolieres. A més, Borràs ha dit que les esmenes de PP i Cs convertirien la Llei en un mer "manual de bones pràctiques" i s'ha preguntat "a qui volen protegir".

Similarment, el diputat de Podemos Carlos Saura ha acusat els diputats del PP de ser "majordoms dels lobbys" i que "sembla que estan esperant que els rics es puguin salvar". El diputat ha alertat dels riscos de l'escalfament global i ha lamentat que les esmenes de l'oposició "qüestionen i relativitzen el seu perill". "Ens trobem en una cruïlla sense precedents, per moltes cartes de la CNMC intentant pressionar perquè es retiri aquesta Llei", ha incidit.

Per part seva, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar ha assegurat que la carta de la CNMC "mostra el menyspreu a la legitimitat d'aquesta Cambra i les seves competències" i suposa "una ingerència intolerable que posa en evidència la seva submissió a l'IBEX 35 i les grans multinacionals". "No podem i no volem anar passet a passet", ha postil·lat.

Així mateix, la diputada de MÉS per Menorca Patricia Font ha defensat la necessitat de "prendre mesures dràstiques des d'avui" i "posar la supervivència del planeta per davant d'interessos econòmics".

EL PP EL FLAMA "POLÍTICA DE LABORATORI"

Des del PP, la diputada Tania Marí ha acusat el 'Pacti' de practicar "política de laboratori" en fer "experiments" amb la mobilitat, i li ha avisat que és necessari aconseguir més consens perquè la llei perduri.

A més, la 'popular' ha dit que la Llei, que ha descrit com a "prohibitiva i impositiva", serà "pionera a lapidar el mercat europeu comú" i per això el Govern és "més independentista que Puigdemont, perquè no només reneguen d'Espanya sinó d'Europa".

També ha demanat als grups d'esquerra que aprovessin la seva esmena sobre les restriccions als combustibles fòssils i així "els tribunals no hauran de tractar un altre nyap socialista".

"No per córrer més arribarem abans, però a més velocitat l'impacte pot ser mortal", ha avisat Marí, que creu que la norma és "una llei de gestos per a reconciliar-se amb l'esquerra ecologista i tapar la carretera Llucmajor-Campos".

Per part de Cs, la diputada Olga Ballester ha defensat un total de 18 esmenes mantingudes pel seu grup fins al debat en el ple, amb les quals pretenien "que es doni compliment als acords de París" respectant "dos principis fonamentals perquè la transició energètica sigui justa". En concret, que es permeti "la reconversió laboral i industrial sense tancament d'empreses ni pèrdua de llocs de treball" i "que mai es posi en risc la seguretat en el subministrament".

Des del PI, Josep Melià ha lamentat que Balears sigui, al seu judici, "pionera en normativa de Canvi Climàtic, però no en fets", i ha considerat que el mateix Govern "reconeix que no són assumibles els objectius" amb l'acord sobri Es Murterar. "L'horitzó temporal de tancament no és realista", ha apuntat el diputat, que ha defensat un pla per a renovació dels vehicles antics.

Finalment, la diputada del Grup Mixt Montserrat Seijas ha recalcat que, si bé la llei "és necessària" i "ningú amb un mínim de sentit comú pot estar en contra", "tot està projectat a un temps futur" sense "afrontar amb els recursos actuals el temps present". "És una llei necessària però utòpica. Deixa insatisfet al sector ecologista, la qual cosa posa sobre la taula que es legisla sense els consensos necessaris", ha raonat.

Entre el públic assistent al ple en el qual s'ha aprovat la Llei figuraven el director d'energies renovables de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDEA), Joan Groizard -exdirector general d'Energia del Govern i impulsor de la Llei-; empreses com Endesa i Xarxa Elèctrica d'Espanya; el Laboratori de Canvi Climàtic de la UIB; i entitats com el GOB, Amics de la Terra, UNEF i Greenpeace, entre altres.