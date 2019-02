AMP.- Uns 56.000 treballadors balears es beneficiaran de la pujada del Salari Mínim Interprofessional als 900 euros

Publicado 4/2/2019 13:48:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha anunciat aquest dilluns que, segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) facilitats a la Conselleria, un total de 55.915 treballadors de Balears es beneficiaran de la pujada del Salari Mínim Interprofessional als 900 euros.

Segons ha assenyalat Negueruela en roda de premsa, aquest increment del Salari Mínim Interprofessional "reforçarà el consum" a les Illes gràcies a l'impuls de "un major poder adquisitiu" entre els treballadors de la comunitat autònoma.

En aquesta línia, ha assegurat que es tracta de "unes dades molt positives" que tindran "un alt impacte en els treballadors de Balears".

Així mateix, ha valorat positivament les dades publicades aquest dilluns pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social en relació a la xifra d'aturats i de nous afiliats a la Seguretat Social.

En concret, ha celebrat que la regió torni a estar "en un màxim històric d'afiliació de qualsevol sèrie històrica en un mes de gener", la qual cosa significa que "es manté aquesta embranzida del mercat laboral i de l'activitat econòmica a les Illes".

A més, ha assenyalat que "la reducció de l'atur en un mes de gener de forma interanual" deixa a Balears "en nivells anteriors a la crisi econòmica", per la qual cosa "es consolida la xifra d'atur en valors absoluts per sota de les dades de la crisi econòmica amb un increment important de l'afiliació".

No obstant això, ha apuntat que encara hi ha "persones desocupades sense cap mena de prestacions, per la qual cosa això obliga al Govern a continuar impulsant polítiques que millorin la situació".

REDUCCIÓ DE L'ATUR

Per part seva, el director general d'Ocupació i Economia de Balears, Llorenç Pou, ha afirmat que "continua el ritme de creixement de l'ocupació i de reducció de l'atur" amb "una millora laboral que abasta el conjunt de l'any i no només l'estiu".

En concret, la xifra d'aturats a Balears es va situar en 60.216 persones al gener, la qual cosa representa una baixada del 3,99 per cent respecte al mateix mes de l'any anterior. Així doncs, al gener de 2018 hi ha 2.503 aturats menys que fa un any.

Respecte a desembre, l'atur ha augmentat en 338 persones, la qual cosa representa un augment del 0,56 per cent. Quant a l'atur registrat als estrangers a Balears durant gener es va situar en 13.940 persones, la qual cosa suposa un descens de vuit persones respecte a l'any anterior (0,06 per cent).

Pel que fa a l'atur masculí, aquest es va situar en 26.405 persones, mentre que el femení va aconseguir un total de 33.811 persones. Per edats, l'atur es va situar en les 7.374 persones en els menors de 25 anys i en 52.842 en la resta d'edats.

Per sectors, l'atur va augmentar respecte al mes anterior en Serveis en 565 persones i en el col·lectiu Sense Ocupació Anterior en 96.

Per contra, va baixar en Agricultura en 33 persones, en Indústria en set persones i en Construcció en 283 persones.

AUGMENT D'AFILIATS

La Seguretat Social va aconseguir els 421.425 afiliats al gener a Balears, la qual cosa representa un 2,93 per cent més (11.998 persones) respecte al mateix mes de 2018.

Respecte al mes anterior, la Seguretat Social ha perdut 5.435 afiliats a Balears, la qual cosa es tradueix en un 1,27 per cent menys.

Del total d'afiliats a Balears, la major part corresponen al Règim General, amb 319.130 treballadors dels quals 10.282 són del Sistema Especial de la Llar i 2.317 del Sistema Especial Agrari.

D'altra banda, la xifra d'autònoms a Balears se situa en 87.938 professionals, mentre que el Règim Especial del Mar comptabilitza 1.758 afiliats.