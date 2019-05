Anna Gabriel expressa el seu suport a Crida per Palma

Publicado 21/5/2019 19:02:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

L'exdiputada catalana Anna Gabriel ha fet públic el seu suport al partit palmesà Crida per Palma, a través d'una fotografia amb un cartell de la candidatura que la formació ha difós a les xarxes socials.

Així ho ha indicat Crida per Palma aquest dimarts en un comunicat. L'exportaveu de la CUP va rebutjar acudir a la citació del Tribunal Suprem per el 1-O i es troba a Suïssa, on al juny de 2018 va obtenir un permís de residència per a cinc anys.