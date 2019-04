Anticorrupció de Madrid s'encarregarà de la investigació de Subiran i Penalva per les presumptes filtracions

Publicado 8/4/2019 11:42:52 CET

La Fiscalia Anticorrupció de Madrid decidirà què fiscals s'encarregaran de la investigació de Subiran i Penalva

PALMA DE MALLORCA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Balears, Bartolomé Barceló, ha assenyalat aquest dilluns que la Fiscalia Anticorrupció a Madrid serà l'encarregada de la investigació del fiscal Miguel Ángel Subiran i el jutge Manuel Penalva, per la desena de delictes que la Policia els imputa, entre ells, revelació de secret i integració en grup criminal.

Davant els mitjans de comunicació, Barceló ha explicat que d'aquesta peça s'encarregarà la Fiscalia de Madrid, que serà la que decideixi el "fiscal o fiscals", per una "raó molt senzilla" ja que, tal com ha dit, si s'ha d'investigar un company amb el qual "portes 30 anys" treballant "o et passes o et quedes curt".

Així mateix, Barceló ha dit que també ha de ser la Fiscalia Anticorrupció la que decideixi si la resta del 'cas Cursach' es deriva a Madrid o només aquesta peça separada.

Barceló ha acudit aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) amb motiu de la declaració del jutge que instrueix el 'cas Cursach', Miguel Florit, que ha estat citat com investigat per la confiscació i el rastreig de mòbils de periodistes que cobrien la macrocausa de corrupció policial.

El magistrat ha entrat a declarar passades les 10.30 hores en el TSJIB, òrgan encarregat d'instruir la querella que van presentar els periodistes per tractar-se el jutge d'un aforat. El mateix dia, també està citat a declarar, però en aquest cas com a testimoni, el fiscal Anticorrupció Juan Carrau.