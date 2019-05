Antònia Jover (Unides Podem): "Estem disposades a treballar per un govern progressista a Balears i a Espanya"

Publicado 29/4/2019 10:08:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata electa d'Unides Podem a Balears al Congrés, Antònia Jover, ha assenyalat aquest dilluns que estan disposades "a treballar per un govern progressista a Balears i a Espanya".

En declaracions a Europa Press, Jover ha explicat que estan satisfetes amb els resultats a nivell Balears tot i que "hagin disminuït una mica". Amb 92.241 vots, han estat la segona força política més votada, obtenint dos escons.

Jover ha atribuït aquest resultat --a nivell nacional se situen com a quarta força política-- al "vot útil", que ha estat "el del discurs de la por". Malgrat això, ha dit que han de seguir analitzant els resultats ja que segueixen de "ressaca electoral".

Sobre la política de pactes, ha dit que els votants van deixar clar al líder de la formació, Pedro Sánchez, que no volien pactar amb Ciudadanos (Cs) pel que per la seva banda, tal com ha reiterat, treballaran per aconseguir un govern progressista.