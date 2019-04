Apareixen pintades a la seu de Ciutadans a Palma

Publicado 31/3/2019 14:59:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Març (EUROPA PRESS) -

La seu de Ciudadanos (Cs) a Palma ha aparegut aquest diumenge amb una pintada en la qual es pot llegir el missatge "A quins ciutadans serviu? Als que declaren a Suïssa o als treballadors que us mantenen?", seguit de les sigles del partit ratllades amb una creu.

En aquest sentit, la formació ha lamentat "tot tipus d'atacs violents, amenaces i coaccions" i ha censurat l'aparició de "pintades ofensives" a la seu de l'agrupació a Palma, a més d'avançar que denunciaran l'acció a la Policia.

"Cs seguirà treballant per millorar la vida dels ciutadans de Balears i de tota Espanya davant aquells que pretenen acoquinar als que no pensen com ells", han resolt.