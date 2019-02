Apareixen restes de paviments medievals durant les obres de millora en els carrers de Dalt Vila (Eivissa)

Publicado 12/2/2019 11:27:18 CET

Restes d'antigues pavimentacions d'època medieval han aparegut en les obres de millora d'infraestructures dels carrers Soledad i Hospital, a Dalt Vila, segons ha informat l'Ajuntament d'Eivissa aquest dimarts en un comunicat.

La retirada de capes superficials i trams amb ciment existents en aquests carrers han deixat la vista aquest paviment consistent en pedres petites que cobreixen espais definits i formen un empedrat de tipus tradicional present en altres carrers d'Eivissa.

Segons ha explicat el Consistori, al carrer Soledad el paviment es conserva en "bon estat" en zones com la part central del carrer, entre el Palau Episcopal i Ca Bardají. En documents medievals, aquesta zona apareix ja com l'antic carrer de l'Almudaina. Ara, per executar el soterrament de les infraestructures, se cercarà un sistema que eviti excavar el subsòl.

Quant al carrer de l'Hospital, encara que està molt deteriorat, es conserva el paviment de pedres irregulars entre línies de voreres que conformen graons i rampes de tipus italià. Com en el cas anterior, es respectarà la seva tipologia i rasant, recuperant i restaurant el paviment tradicional.

El projecte preveu la pavimentació dels carrers, col·locació de mobiliari urbà i execució de les infraestructures pròpies d'aquestes vies com el sanejament i clavegueram o creació d'una xarxa separada per a pluvials i residuals. Els treballs compten amb un pressupost de 170.000 euros.

El regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament d'Eivissa, Pep Tur, ha declarat que aquestes actuacions en l'entorn patrimonial "reforcen la tasca que es realitza aquesta legislatura per a la recuperació i millora de l'entorn".

Tur ha afegit que una vegada posat que el paviment està en bon estat, es podrà restaurar i mantenir l'empedrat i que formi part del carrer. "És una molt bona notícia trobar restes d'aquesta importància i poder deixar-los a la vista perquè tots els puguin gaudir", han afegit.

El projecte inclou a més, el manteniment de l'enllumenat existent, la substitució de l'actual mobiliari urbà o la instal·lació de papereres i eliminació de barreres arquitectòniques.