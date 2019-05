Aprovades ajudes per valor de 3,5 milions d'euros per impulsar la competitivitat de la indústria de Baleare

Publicado 10/5/2019 15:05:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern d'aquest divendres ha aprovat un conjunt d'ajudes per a l'impuls de la millora de la competitivitat i la productivitat de les empreses industrials de Balears finançades amb 3,5 milions d'euros.

Així ha informat la consellera de Presidència, Pilar Costa, en roda de premsa posterior al Consell en la qual ha explicat que les ajudes preveuen subvencions per a la modernització de l'estructura productiva de les indústries (1,5 milions d'euros), per a la digitalització de les indústries (1,2 milions d'euros) i una nova ajuda per a la modernització de l'eficiència energètica del sector (800.000 euros).

Segons ha recordat el Govern, amb les inversions aprovades aquest divendres s'acumulen un total de 10,5 milions d'euros en ajudes emmarcades en el Pla d'Indústria 2018-2025, el full de ruta per a la modernització del sector industrial de Balears amb l'objectiu de conduir l'economia cap a un model productiu diversificat.

Així, les ajudes finançaran l'adquisició d'actius fixos i inversions materials associades als processos industrials per promoure el teixit industrial de Balears; la implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC); i la promoció d'actuacions destinades a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de la indústria a Balears, com la instal·lació de llums més eficients a fàbriques de producció, magatzems i similars, la implantació de sistemes de gestió energètica dels consums energètics de l'empresa o la incorporació de motors d'alta eficiència energètica, entre uns altres.