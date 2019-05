Ara Eivissa lamenta els "atacs reiterats" que reben de partits que els acusen de la fragmentació del vot

Publicado 28/5/2019 18:14:28 CET

EIVISSA, 28 Maig (EUROPA PRESS) -

La formació Ara Eivissa ha lamentat aquest dimarts els "atacs reiterats" que han rebut per part d'altres formacions, assegurant que han estat els únics que han portat a les institucions la defensa del territori i la cultura.

La coalició, formada per Guanyem, Esquerra Republicana i Equo, ha recordat que la seva unió va estar motivada per la coincidència en pensar que a Eivissa era "necessària" una formació progressista que defensés la justícia social, el territori i la cultura com a eixos centrals del seu missatge, alguna cosa que els vots obtinguts han demostrat, segons han considerat.

Així mateix, han relatat que "lamentablement" converses amb altres partits no van prosperar i ara els "sorprenen i entristeixen" els intents d'aquests partits per culpar a Ara Eivissa de la fragmentació del vot d'esquerres.

Segons responsables d'Ara Eivissa, aquests partits "menteixen i s'equivoquen" posat que la coalició ha ofert una opció per a un votant "orfe" d'altres propostes "i només cal mirar quants partits han renunciat fins i tot a utilitzar la llengua de les Illes en la campanya".

També han assegurat que els altres partits no diuen tota la veritat quan insisteixen que la coalició es va aixecar d'alguna negociació, afirmant que són coneixedors d'altres "reunions secretes, de quotes i de repartiment de càrrecs que algú hauria d'aclarir".

Després de les eleccions, han afegit, volen que aquest projecte polític tingui un "llarg recorregut" després d'haver-hi assolits representants a dos ajuntaments.

Així, han assegurat sentir-se "optimistes" ja que els eivissencs "comencen a afartar-se de franquícies", per la qual cosa esperen aconseguir més confiança dels ciutadans i ser una "veritable veu pròpia" per a la Illa.

La coalició analitzarà els resultats en un procés "obert i transparent" en el qual podran participar els ciutadans.