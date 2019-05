ARCA lamenta la desaparició del 'Mesón Tío Pepe' de Marratxí, un antic hostal d'arquitectura tradicional

Publicado 14/5/2019 18:33:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Maig (EUROPA PRESS) -

L'Associació per a la Revitalització de Centres Antics (ARCA) ha lamentat aquest dimarts la desaparició del fins ara 'Mesón Tío, l'antic Hostal de Cas Miot de Marratxí que, segons l'entitat, posseïa elements de l'arquitectura tradicional malgrat no comptar amb figures de protecció.

En una nota, l'entitat ha assenyalat que l'edifici no tenia cap figura de protecció patrimonial específica ja que el restaurant va perdre "part del seu valor original", encara que des d'ARCA subratllen que encara hi quedaven elements de l'arquitectura tradicional de Mallorca "dignes de conservació".

"Es tractava d'una mostra de 'patrimoni humil', que no té el valor dels edificis emblemàtics però que manté viva la identitat de pobles i ciutats", han afegit.

Abans de la seva reconversió en un restaurant, Cas Miot era un dels hostals que servien de parada als pagesos que baixaven a Palma des de la carretera antiga d'Inca per vendre els seus productes a mercats municipals de Ciutat. "Tot això ha desaparegut sota les excavadores en a penes dos dies", han lamentat des de l'entitat.

"Resulta desolador com tot el que no està inclòs en un catàleg municipal és susceptible de ser destruït", han remarcat des d'ARCA l'hora que han instat a recapacitar" per repensar fórmules en les quals integrar el patrimoni en "bons" projectes arquitectònics.