Armengol afirma que anar a eleccions generals "no seria una bona notícia ni per a Espanya ni per a aquesta comunitat"

Publicado 3/9/2019 13:09:45 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PSIB, Francina Armengol, ha afirmat aquest dimarts que la celebració d'unes noves eleccions generals "no seria una bona notícia ni per a Espanya ni per a aquesta Comunitat" i ha recordat que "fa més de cinc anys que Espanya està paralitzada". En aquest sentit ha considerat que és "urgent" que es formi un govern estable presidit per Pedro Sánchez.

En una roda de premsa després de les jornades parlamentàries del PSIB, Armengol ha recordat també que actualment Espanya està funcionant amb el pressupost prorrogat de l'Executiu de Mariano Rajoy, que afecta les regles de despesa de les comunitats i "especialment i d'una forma molt injusta als ajuntaments". Així, ha afegit que els consistoris de Balears "tenen 600 milions d'euros al banc que no poden invertir" i ha considerat que "és una irresponsabilitat que això segueixi succeint avui dia".