Armengol assegura que crearà "molts més" habitatges públics a Balears i, "de forma especial", a Eivissa

Publicado 9/5/2019 11:45:34 CET

IBIZA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSIB al Govern, Francina Armengol, s'ha compromès a crear "molts més" habitatges públics a Balears i, "de forma especial", a Eivissa.

Armengol ha participat a l'Illa en la presentació de les candidatures al Consell d'Eivissa i al Parlament per Eivissa, liderades per Vicent Torres i Pilar Costa, respectivament.

La candidata ha demanat convertir el seu somni en realitat, "compartit per molta gent progressista que està cansada de tornar enrere". Això permetria millorar la política d'habitatge a Eivissa i Balears, segons ha afegit.

En aquest sentit, Armengol ha recordat que aquesta legislatura han començat a treballar "intensament" per a solucionar la dificultat d'accedir a un habitatge i ha reconegut que "queda molt per fer", deixant clar que el PSIB "pot garantir polítiques d'habitatge des del Govern i les dretes el poden fer retrocedir".

Així, ha afegit que el conseller d'Habitatge amb el PP, Biel Company, va acabar la seva legislatura amb un habitatge públic menys que quan va començar.

La socialista ha demanat també "suport, mobilització, esperança i il·lusió" per a aconseguir que el 27 de maig se celebri una "gran victòria socialista per a seguir al servei de la ciutadania", afirmant que el PSIB pot "tornar a parar a la dreta", tal com va fer el passat 28 d'abril.

El PSIB a Eivissa, per part seva, ha alertat sobre l'"ensalada russa de dretes que seria nefasta per a Eivissa", anunciant noves beques d'allotjament per a estudiants, la gratuïtat de les escoletes i un auditori de 1.000 places en el Recinte de Fires.