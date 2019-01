Armengol assegura que el Govern seguirà treballant per recuperar de les fosses "el nombre màxim de cossos possibles"

Publicado 14/1/2019 17:23:22 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha visitat aquest dilluns els treballs d'exhumació de la fossa de Llucmajor, l'obertura de la qual suposa un compliment de la Llei de Fosses aprovada en 2016, i ha assenyalat que des de l'Executiu balear seguiran treballant "per recuperar el nombre màxim de cossos possibles i retornar-los a les seves famílies".

Segons ha informat Presidència en un comunicat, Armengol ha destacat que en les Balears s'està "recuperant el temps perdut per honrar a les persones que van perdre la vida solament per les seves idees" i ha subratllat que "cada vegada que s'obre una fossa es tanca una ferida".

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha recordat que divendres passat es van trobar tres cossos, solament tres dies després d'iniciar els treballs d'exhumació.

En total se cerquen quatre víctimes afusellades pel franquisme, dels quals dos correspondrien a Macià Salvà, albañil de 32 anys d'Es Coll d'en Rabassa, i a Antoni Oliver, de Pollença. El tercer cos podria ser el de Miquel Martorell, un camperol de 35 anys de Bunyola, mentre que l'últim cos que s'espera trobar correspondria a Sebastià Vidal, un guàrdia civil retirat de Santanyí i de 53 anys.

Segons la informació històrica que es coneix, entre octubre i desembre de 1936 aquestes quatre persones van ser afusellades a l'antiga carretera de Palma a Portocolom.

"Esperem, a través de la Comissió de Fosses, definir el calendari on estiguin la major part de les fosses que queden perquè les Illes siguin molt ràpid un territori sense fosses per obrir", ha afegit Tur.

Finalment, tant Armengol com Tur han agraït la tasca de Memòria de Mallorca per "ajudar a guarir les ferides que el franquisme va obrir i que fins ara no s'han començat a reparar". També han felicitat el treball de tots els voluntaris i arqueòlegs que ho fan possible.

"No deixaré de dir que els polítics hem arribat tard. Però ara estem", ha destacat Armengol, després de recordar que ja s'han obert dotze fosses des de l'aprovació de la Llei, encara que primer ja es va exhumar en Balears la del cementiri de Sant Joan en el 2014.

El Govern ja ha realitzat treballs d'exhumació a Porreres, Montuïri, Alaró, Sant Ferran, Sencelles, Calvià, Marratxí, Llucmajor, Eivissa, Santa Maria, Manacor i Bunyola.